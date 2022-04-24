У Бучі та Ірпені десятки людей загинули від флешетів, які РФ скидала з літаків

Загострені снаряди, схожі на дротики дартс, знайшли в тілах загиблих

Судмедексперти знайшли у тілах жертв окупантів загострені сталеві снаряди

У тілах загиблих жителів Бучі та Ірпеня судмедексперти виявили флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Російські окупанти скидали їх на міста з літаків. Про це повідомляє The Guardian.

Експерти підтвердили виданню, що десятки жертв з Бучі та Ірпені загинули від флешетів.

The Guardian зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

Нагадаємо, у Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади – їх вже 412. Місцева влада оприлюднила поіменний список ідентифікованих українців та шукає родичів, щоб організувати поховання.

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