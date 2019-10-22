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    Цього тижня НБУ введе банкноту в тисячу гривень

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    <p>На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського</p> - Цього тижня НБУ введе банкноту в тисячу гривень

    На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського

    НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в тисячу гривень

    Нацбанк на цьому тижні - 25 жовтня, введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

    На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на зворотному - зображення будівлі президії Національної академії наук України.

    НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в 1000 гривень. Розмір нової банкноти - 75 на 160 міліметрів, а основний колір - блакитний.

    Останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році - банкноту номіналом 500 гривень.

    Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.

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