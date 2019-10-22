Цього тижня НБУ введе банкноту в тисячу гривень
На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського
НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в тисячу гривень
Нацбанк на цьому тижні - 25 жовтня, введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.
На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на зворотному - зображення будівлі президії Національної академії наук України.
НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в 1000 гривень. Розмір нової банкноти - 75 на 160 міліметрів, а основний колір - блакитний.
Останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році - банкноту номіналом 500 гривень.
Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.