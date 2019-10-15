У Канаді прибульцям присвятили монету, що світиться в темряві



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Монета містить 99,99% срібла й важить 31,5 грама

Монета присвячена інциденту, що стався 4 жовтня 1967 року на південному заході провінції Нова Шотландія. Тоді багато людей заявляли, нібито вони стали свідками аварії НЛО

У Канаді викарбували присвячену прибульцям монету номіналом 20 доларів, яка змінюється залежно від освітлення.

Про це інформує Королівський канадський монетний двір.

Зазначається, що монета присвячена інциденту, що стався 4 жовтня 1967 року на південному заході провінції Нова Шотландія. Тоді багато людей заявляли, нібито вони стали свідками аварії НЛО.

На лицевій стороні прямокутної монети зображені три рибалки, які вказують на летючу тарілку. В інфрачервоному світлі замість НЛО проступають чотири помаранчеві вогні, що їх начебто й бачили люди.

Монета містить 99,99% срібла й важить 31,5 грама.

Загалом викарбувано чотири тис. таких грошових знаків. Колекціонери можуть придбати одну монету за 130 канадських доларів.