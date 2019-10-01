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    Економіка та фінанси

    Монети 1, 2 та 5 копійок відсьогодні виведено з обігу

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    <span>Монети 1, 2 та 5 копійок у магазинах вже не дійсні</span> - Монети 1, 2 та 5 копійок відсьогодні виведено з обігу
    Монети 1, 2 та 5 копійок у магазинах вже не дійсні

    Обміняти дрібні монети можна упродовж наступних трьох років

    З 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.

    Про це у вівторок повідомляє пресслужба Національного банку.

    «Національний банк нагадує, що обміняти ці монети можна без будь-яких обмежень та безкоштовно упродовж наступних трьох років: в усіх відділеннях українських банків – упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року; у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року», - заявили в НБУ.

    До слова, в Україні розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. 

    На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.

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