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    Covid-19 атакує: в Україні виявили ще 12 630 нових хворих на коронавірус

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    Від&nbsp;<span>початку пандемії в Україні підтвердили 944 381 випадок коронавірусу</span> - Covid-19 атакує: в Україні виявили ще 12 630 нових хворих на коронавірус
    Від початку пандемії в Україні підтвердили 944 381 випадок коронавірусу
    Фото: Чернівецька ОДА

    З коронавірусом вчора госпіталізували 2904 особи

    В Україні за минулу добу, 17 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 12 630 людей. Водночас 12 866 людей одужали та 260 — померли від ускладнень.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Загалом від початку епідемії в Україні виявили 944 381 випадок інфікування, з них 561 222 людини одужали та 16 256 — померли від ускладнень.

    Лабораторії за добу здійснили 68 759 тестувань: з них методом ПЛР — 42 340, методом ІФА — 26 419. Від початку пандемії у нас провели 5 209 462 ПЛР-досліджень.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях. Загалом до лікарень потрапили 2 904 людини.

    Нагадаємо, що за позаминулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

    Між іншим, комітет Ради рекомендує ввести штрафи за підробку Covid-тестів«Даний законопроєкт розроблений з метою захисту наших громадян від підробної медичної продукції, до якої, у тому числі належать і тести на коронавірус. Комітет підтримав проєкт закону №4491 та запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його у першому читанні за основу», – сказано у повідомленні.

     Читайте також: Арсен Жумаділов: Держава не закуповує кисневі концентратори


    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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