Covid-19 атакує: в Україні виявили ще 12 630 нових хворих на коронавірус

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 944 381 випадок інфікування, з них 561 222 людини одужали та 16 256 — померли від ускладнень.

Лабораторії за добу здійснили 68 759 тестувань: з них методом — 42 340, методом — 26 419. Від початку пандемії у нас провели 5 209 462 ПЛР-досліджень.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях. Загалом до лікарень потрапили 2 904 людини.

Нагадаємо, що за позаминулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Між іншим, комітет Ради рекомендує ввести штрафи за підробку Covid-тестів. «Даний законопроєкт розроблений з метою захисту наших громадян від підробної медичної продукції, до якої, у тому числі належать і тести на коронавірус. Комітет підтримав проєкт закону №4491 та запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його у першому читанні за основу», – сказано у повідомленні.



