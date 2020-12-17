Нацплан з масової Covid-вакцинації буде затверджений до кінця тижня ─ Степанов

Для вакцинації населення від Covid-19 необхідно 15,1 млрд грн., але наразі у бюджеті 2021 року закладено 2,6 млрд грн, - міністр

Першочергово щеплення від коронавірусу потребують близько 21 млн українців, які відносяться до груп ризику, ─ Степанов

Національний план впровадження вакцини від Covid-19 і проведення масової імунізації буде затверджений до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

«Ми маємо затвердити такий документ, щоб прибрати будь-які маніпуляції стосовно того, що Україна не готова до вакцинації. Ми прорахували кожен крок в наших подальших діях, щоб у всіх громадян був доступ до вакцини, а вакцинація проходила згідно з планом, який ми розробили», ─ зазначив міністр.

Степанов наголосив, що доступ до вакцинації повинні мати усі громадяни України.

Водночас першочергово її потребують близько 21 млн українців, які відносяться до груп ризику.

«Національний план передбачає, що у першу чергу щеплення будуть проводитися медичним працівникам, військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в ООС, працівникам соціальної сфери, особам, які перебувають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо), персоналу закладів з надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо)», ─ поінформував міністр.

Згідно з Національним планом впровадження вакцини від Covid-19, щеплення проводимуться у кабінетах щеплень, мобільними бригадами імунізації та за участю сімейних лікарів. Не виключається створення тимчасових центрів вакцинації.

Міністр уточнив, що план вакцинації буде динамічним і в процесі його реалізації можливі доповнення.

Степанов наголосив, що для вакцинації населення від Covid-19 необхідно 15,1 млрд грн., але наразі у бюджеті 2021 року закладено 2,6 млрд грн., тому МОЗ в екстреному порядку шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцин від коронавірусної хвороби.

«Загальна сума, яку нам вдасться акумулювати на придбання вакцин - до 2,3 мільярдів гривень. Це рішення вже підтримав уряд», ─ додав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.



