Коронавірус у Києві: за добу понад 1,6 тис. нових хворих

На Київщині зафіксовано 922 нових випадки захворювання на Covid-19

За минулу добу, 17 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1658 людей. Це на 146 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 грудня було 1512 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 98330 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 31215 осіб (за добу 442), померли 1679 осіб (за добу 17).

У Київській області зафіксовано 51588 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 922 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 626 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 23476 осіб (за добу 991), померли 859 людей (за добу 10).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 944381 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 17 грудня зафіксовано 12630 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 17 грудня у Києві було підтверджено 96672 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1512 осіб.

У Київській області було зафіксовано 50666 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 626 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.