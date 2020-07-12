У гуртожитку київського вишу спалах коронавірусу



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Вже встановлено коло контактних осіб захворілих на коронавірус

Зараз спеціалісти проводять протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб до гуртожитку обмежений

У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

«Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на Covid-19. Усі вони з-поміж іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідомо», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що вже встановлено коло контактних осіб захворілих на коронавірус, всього їх 13. «Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 із них зараз невідоме», – зазначили у повідомленні.

Зараз спеціалісти проводять протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб до гуртожитку обмежений.

Нагадаємо, минулої доби ще у 67 жителів Києва було виявлено коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).