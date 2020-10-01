Covid-19 по регіонах: найбільше нових хворих виявили у Києві та на Харківщині
Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус
За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом Covid-19 зафіксували на Харківщині – 450. Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус.
Також у столиці фіксується сплеск хвороби = за минулу добу виявлено 377 нових хворих.
Про це на брифінгу 1 жовтня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільше зареєстрованих випадків у Харківській області - 450, в тому числі у місті Харкові - 352 випадки, Дніпропетровська область - 266 випадків, у місті Дніпро -204 випадки, Одеська область - 260, в тому числі в місті Одеса - 164. Тернопільська область - 253 випадки, місто Київ- 377 випадків», - розповів Степанов.
Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують м. Київ (23 155), Львівська область (20 590), а також Харківська область (19 128). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (1091), Кіровоградській (1127) та Херсонській (1168) областях.
Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Найменше – 19 нових випадків – виявили у Кіровоградській області.
Кількість активних хворих знизилась лише у двох областях України – у Тернопільській (-173) та Закарпатській (-86). Найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківщина (+430), Одещина (+225) та Сумщина (+159).
Летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані у 21 регіоні України. Найбільше у Києві – 10 випадків за добу.
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