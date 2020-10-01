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    Covid-19 по регіонах: найбільше нових хворих виявили у Києві та на Харківщині

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    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби&nbsp;зафіксували&nbsp;у всіх&nbsp;областях&nbsp;України - Covid-19 по регіонах: найбільше нових хворих виявили у Києві та на Харківщині
    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

    Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом Covid-19 зафіксували на Харківщині – 450. Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус.

    Також у столиці фіксується сплеск хвороби = за минулу добу виявлено 377 нових хворих.

    Про це на брифінгу 1 жовтня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільше зареєстрованих випадків у Харківській області - 450, в тому числі у місті Харкові - 352 випадки, Дніпропетровська область - 266 випадків, у місті Дніпро -204 випадки, Одеська область - 260, в тому числі в місті Одеса - 164. Тернопільська область - 253 випадки, місто Київ- 377 випадків», - розповів Степанов.

    Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують м. Київ (23 155), Львівська область (20 590), а також Харківська область (19 128). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (1091), Кіровоградській (1127) та Херсонській (1168) областях. 

    Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Найменше – 19 нових випадків – виявили у Кіровоградській області. 

    Кількість активних хворих знизилась лише у двох областях України – у Тернопільській (-173) та Закарпатській (-86). Найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківщина (+430),  Одещина (+225) та Сумщина (+159).

    Летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані у 21 регіоні України. Найбільше у Києві – 10 випадків за добу.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків Covid-19, з них за минулу добу - 4 069.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      213028
    • Хворіють
      114392
    • Одужали
      94443
    • Померли
      4193
    Між іншим, тепер на Google картах можна подивитися, яка ситуація з Covid-19 у вашому регіоні.

     

    Міністерство охорони здоров'я Київ Харківщина Максим Степанов хвороби коронавірус
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