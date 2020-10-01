Covid-19 по регіонах: найбільше нових хворих виявили у Києві та на Харківщині



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Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом Covid-19 зафіксували на Харківщині – 450. Уже тривалий час Харківщина перебуває серед антилідерів за приростом хворих на коронавірус.

Також у столиці фіксується сплеск хвороби = за минулу добу виявлено 377 нових хворих.

Про це на брифінгу 1 жовтня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільше зареєстрованих випадків у Харківській області - 450, в тому числі у місті Харкові - 352 випадки, Дніпропетровська область - 266 випадків, у місті Дніпро -204 випадки, Одеська область - 260, в тому числі в місті Одеса - 164. Тернопільська область - 253 випадки, місто Київ- 377 випадків», - розповів Степанов.

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують м. Київ (23 155), Львівська область (20 590), а також Харківська область (19 128). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (1091), Кіровоградській (1127) та Херсонській (1168) областях.

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Найменше – 19 нових випадків – виявили у Кіровоградській області.

Кількість активних хворих знизилась лише у двох областях України – у Тернопільській (-173) та Закарпатській (-86). Найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківщина (+430), Одещина (+225) та Сумщина (+159).

Летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані у 21 регіоні України. Найбільше у Києві – 10 випадків за добу.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків Covid-19, з них за минулу добу - 4 069