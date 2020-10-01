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    Тепер на Google картах можна подивитися, яка ситуація з Covid-19 у вашому регіоні

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    В Україні за весь час епідемії&nbsp;Covid-19 виявили у 208 959 людей - Тепер на Google картах можна подивитися, яка ситуація з Covid-19 у вашому регіоні
    В Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 208 959 людей

    Оновлення доступне вже у 220 країнах світу, зокрема і в Україні

    Сервіс Google Maps додав нову функцію, завдяки якій користувачі можуть подивитися, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у будь-якому регіоні світу. Про це Google повідомила у своєму блозі.

    Новий шар показує кількість хворих на Covid-19 на 100 тисяч населення у певній місцевості.

    Також там є позначки, що вказують на зростання або зменшення кількості хворих за останні 7 днів.

    Кольорове нашарування допомагає візуально розрізнити щільність нових випадків. Оновлення доступне вже у 220 країнах світу, зокрема і в Україні.

    Як це працює:

    Коли ви відкриваєте Карти Google, натисніть значок шарів у верхньому правому куті екрана та оберіть «Інформація про Covid-19».

    Дані надходять з декількох джерел – наприклад, з Johns Hopkins, New York Times і Wikipedia. Вони, своєю чергою, отримують дані від організацій громадської охорони здоров'я, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, урядових міністерств, а також державних і місцевих агентств та лікарень.

    В Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 4 027. Також відомо, що 2 110 пацієнтів учора (рекорд) одужали, а 64 — померли від ускладнень.

    В Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 208 959 людей. З них 92 360 пацієнтів одужали, а 4 129 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

    Найбільше нових хворих за добу виявили у Харківській (549), Донецькій (345) та Дніпропетровській (271) областях. У Києві — 219 випадків.

    Поки немає вакцини від Covid-19, у громадських місцях (магазини, громадський транспорт) рекомендують носити захисну маску, не торкатися руками обличчя, дотримуватися дистанції не менше, ніж 1,5 м одне від одного, а також часто мити руки та користуватися антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.

    Нагадаємо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19.

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