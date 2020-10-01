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    В Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19

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    В Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19

    У столиці виявили 377 нових хворих на коронавірус

    В Україні за минулу добу, 30 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069. Також відомо, що 2 083 пацієнти учора одужали, а 64 — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Зазначимо, що що в Україні за позаминулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. 

    Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеської (+260) областях і Києві (+377).

    В Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

    Зазначимо, що напередодні ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

     Читайте також: Карантин порушує права людини. Українські суди дали ляпаса уряду
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