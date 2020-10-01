Мер Чернігова захворів на Covid-19
Міський голова Чернігова закликав українців берегти себе і близьких
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом Covid-19.
Про це Атрошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів коронавірусом. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких», - написав Атрошенко.
Більше подробиць міський голова Чернігова наразі не повідомив.
Напередодні про хворобу повідомив мер Краматорська. Він написав у соцмережах, що отримав позитивний тест на коронавірус.
Також 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.
Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.
Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19