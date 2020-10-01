Мер Чернігова захворів на Covid-19



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Владислав Атрошенко повідомив про хворобу у соцмережах

Міський голова Чернігова закликав українців берегти себе і близьких

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом Covid-19.

Про це Атрошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів коронавірусом. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких», - написав Атрошенко.

Більше подробиць міський голова Чернігова наразі не повідомив.

Напередодні про хворобу повідомив мер Краматорська. Він написав у соцмережах, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19



