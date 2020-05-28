Covid-19 у Південній Кореї: зафіксовано найбільший спалах з початку квітня



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У Південній Кореї зафіксовано найбільший спалах Covid-19 з початку квітня

Нове вогнище знаходиться в логістичному центрі місцевої великої компанії Coupang

Південній Кореї поки не вдається покінчити з коронавірусом на своїй території. Влада повідомила, що зафіксовано помітне зростання числа нових заражених Covid-19. Хоча за мірками інших країн, можливо, стрибок не такий вже й значний - 79 осіб за добу, але для Кореї це антирекорд майже останніх двох місяців.

Стурбованість викликає той факт, що коронавірус виникає найчастіше практично «нізвідки», фахівці не можуть визначити шляхи його поширення.

Станом на 28 травня за добу в країні було зареєстровано 79 нових заражених Covid-19, що стало рекордом за останні 53 дня. Тепер уже очевидно, що новим епіцентром стає столичний регіон. З цих 79 хворих 67 припали на Сеул, сусідній мегаполіс Інчхон і столичну провінцію Кьонгі. Загальна кількість випадків зараження за весь час тепер становить 11 344 людини.

За мірками більшості інших країн показники Південної Кореї - те, про що можна мріяти, однак для самих корейців - це привід для серйозної стурбованості. Тепер стало очевидно: як відбувається ослаблення антивірусних заходів - відразу йде спалах, який доводиться терміново локалізувати. Не встигла влада більш-менш обмежити поширення Covid-19 з нічних клубів розважального кварталу Сеула Ітхевон, як тепер пішли нові осередки, в тому числі і ті, які збіглися з відновленням навчання у школах і дитячих садах.

Раніше Південну Корею хвалили за те, що вона досягає прекрасних результатів, не вживаючи авторитарних заходів. Корейцям удалося припинити лавиноподібне зростання захворювань, а відсоток смертей серед заражених пацієнтів у Південній Кореї набагато нижчий за середній показник у світі, і нижчий, ніж у КНР чи Італії.

Зараз головне нове вогнище знаходиться в логістичному центрі місцевої великої компанії Coupang в місті Пучхон в провінції Кьонгі. На даний момент влада в екстреному порядку перевіряє понад чотири тисячі співробітників, а також членів їх сімей і знайомих. Загальна кількість підтверджених заражень з цього вогнища сягнула 69 осіб.

З огляду на те, що напередодні в Кореї теж було зафіксовано підвищене число нових хворих Covid-19 на рівні 40 осіб, то не можна виключати, що Корея знову опинилася на порозі другої хвилі коронавірусу. Ці ж побоювання були після спалаху на Ітхевоні, але його вдалося нейтралізувати, хоча поки ще не повністю.

Одночасно стали приходити тривожні повідомлення зі шкіл і дитячих садів Південної Кореї, де останнім часом для значної частини дітей були поновлені заняття в звичайному режимі. У деяких місцях були зафіксовані зараження коронавірусом, що змусило більше 500 шкіл і дитячих садів (в першу чергу столичного регіону) поки що відмовитися від відновлення занять.

Безумовно, цифри ці не такі значні, особливо якщо врахувати показники інших країн, але влада Кореї збиралися повністю придушити коронавірус на своїй території, що, як видно, поки не вдається.

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