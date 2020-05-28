Імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу



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У США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19

Близько десяти лабораторій по всьому світу перейшли до етапу клінічних досліджень вакцини від Covid-19 на людях

Після закінчення розробки вакцини від коронавірусної інфекції, поспішати з її впровадженням не варто через ризик побічних ефектів.

Про це заявив ізраїльський імунолог, голова відділення в лікарні Хадасса Ар а-цофім професор Яків Беркун.

За його словами, сучасні технології дозволяють значно скоротити час розробки вакцини і перевірки її ефективності і безпеки. Але незважаючи на це, необхідні, як мінімум, місяці, щоб дослідити всі можливі наслідки щеплення.

Як приклад Беркун навів ситуацію з вакцинацією населення Ізраїлю від ротовірусу близько десяти років тому. Після початку масових щеплень з'ясувалося, що вони викликають непрохідність кишечника.

«Уже закінчилися дослідження, вже почали давати людям, а потім довелося цю вакцину зняти з виробництва», - розповів він.

Імунолог повідомив, що вже близько десяти лабораторій по всьому світу перейшли до етапу клінічних досліджень вакцини від Covid-19 на людях, але найбільший інтерес представляють результати китайських вчених.

«Вакцина показала відсутність серйозних побічних явищ по-перше, по-друге, доведено імуногенність препарату - 90% випробовуваних виробили антитіла проти вірусу і клітинна реакція була», - пояснив Беркун.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

Раніше повідомлялося, що американські вчені готуються до клінічних випробувань нової вакцини проти Covid-19, яку вони планують випускати у вигляді таблеток. Також американські дослідники отримали перші докази того, що хворі на Сovid-19 матимуть імунітет.

Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.