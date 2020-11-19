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    Covid-19 в Україні: у двох регіонах за добу виявили більш ніж по тисячі нових хворих

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    За минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей - Covid-19 в Україні: у двох регіонах за добу виявили більш ніж по тисячі нових хворих
    За минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей

    На Дніпропетровщині медики зафіксували 1128 нових випадків хвороби

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та на Дніпропетровщині - у кожному з регіонів знову по більш ніж тисячі випадків, як і днем раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях», - повідомив голова МОЗ.

    Так, загалом захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:

    • Київ – 55 203 (+1 348 за добу)
    • Вінницька – 14 532 (+226)
    • Волинська – 20 150 (+502)
    • Дніпропетровська – 25 028 (+1 128)
    • Донецька – 18 790 (+533)
    • Житомирська – 24 542 (+554)
    • Закарпатська – 20 463 (+317)
    • Запорізька – 21 481 (+748)
    • Івано-Франківська – 30 091 (+549)
    • Київська – 27 347 (+786)
    • Кіровоградська – 3 931 (+113)
    • Луганська – 5 385 (+99)
    • Львівська – 39 229 (+652)
    • Миколаївська – 13 769 (+375)
    • Одеська – 35 440 (+634)
    • Полтавська – 16 935 (+517)
    • Рівненська – 26 442 (+538)
    • Сумська – 20 124 (+610)
    • Тернопільська – 24 552 (+310)
    • Харківська – 49 618 (+551)
    • Херсонська – 7 946 (+322)
    • Хмельницька – 24 485 (+533)
    • Черкаська – 15 759 (+726)
    • Чернівецька – 29 612 (+486)
    • Чернігівська – 12 656 (+200)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

    Як повідомлялося, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.

      Читайте також: Чи справді в Україні ситуація із Covid-19 краща, ніж у Німеччині чи Франції?

     

    Теги: Київ Дніпропетровщина хвороби коронавірус
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