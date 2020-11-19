Covid-19 в Україні: у двох регіонах за добу виявили більш ніж по тисячі нових хворих
На Дніпропетровщині медики зафіксували 1128 нових випадків хвороби
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та на Дніпропетровщині - у кожному з регіонів знову по більш ніж тисячі випадків, як і днем раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях», - повідомив голова МОЗ.
Так, загалом захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:
- Київ – 55 203 (+1 348 за добу)
- Вінницька – 14 532 (+226)
- Волинська – 20 150 (+502)
- Дніпропетровська – 25 028 (+1 128)
- Донецька – 18 790 (+533)
- Житомирська – 24 542 (+554)
- Закарпатська – 20 463 (+317)
- Запорізька – 21 481 (+748)
- Івано-Франківська – 30 091 (+549)
- Київська – 27 347 (+786)
- Кіровоградська – 3 931 (+113)
- Луганська – 5 385 (+99)
- Львівська – 39 229 (+652)
- Миколаївська – 13 769 (+375)
- Одеська – 35 440 (+634)
- Полтавська – 16 935 (+517)
- Рівненська – 26 442 (+538)
- Сумська – 20 124 (+610)
- Тернопільська – 24 552 (+310)
- Харківська – 49 618 (+551)
- Херсонська – 7 946 (+322)
- Хмельницька – 24 485 (+533)
- Черкаська – 15 759 (+726)
- Чернівецька – 29 612 (+486)
- Чернігівська – 12 656 (+200)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Як повідомлялося, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.