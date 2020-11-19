Covid-19 в Україні: у двох регіонах за добу виявили більш ніж по тисячі нових хворих

За минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей

На Дніпропетровщині медики зафіксували 1128 нових випадків хвороби

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та на Дніпропетровщині - у кожному з регіонів знову по більш ніж тисячі випадків, як і днем раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях», - повідомив голова МОЗ.

Так, загалом захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:

Київ – 55 203 ( +1 348 за добу)

за добу) Вінницька – 14 532 (+226)

Волинська – 20 150 (+502)

Дніпропетровська – 25 028 ( +1 128 )

) Донецька – 18 790 (+533)

Житомирська – 24 542 (+554)

Закарпатська – 20 463 (+317)

Запорізька – 21 481 ( +748 )

) Івано-Франківська – 30 091 (+549)

Київська – 27 347 ( +786 )

) Кіровоградська – 3 931 (+113)

Луганська – 5 385 (+99)

Львівська – 39 229 (+652)

Миколаївська – 13 769 (+375)

Одеська – 35 440 (+634)

Полтавська – 16 935 (+517)

Рівненська – 26 442 (+538)

Сумська – 20 124 (+610)

Тернопільська – 24 552 (+310)

Харківська – 49 618 (+551)

Херсонська – 7 946 (+322)

Хмельницька – 24 485 (+533)

Черкаська – 15 759 ( +726 )

) Чернівецька – 29 612 (+486)

Чернігівська – 12 656 (+200)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомлялося, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.