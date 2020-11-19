За добу Covid-19 виявили у рекордної кількості дітей і медиків

Загалом за добу на коронавірус захворіло 539 дітей

Загалом за добу на коронавірус захворіло 539 дітей

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників

В Україні за добу, що минула, на Covid-19 захворіли ще 539 дітей, а також 673 медичних працівників

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначимо, що минулий антирекорд із кількості захворілих дітей було зафіксовано днем раніше, за добу 17 листопада. Тоді за добу захворіло 535 дітей.

Попередній антирекорд за кількістю захворілих медичних працівників було зафіксовано ще днем раніше, 16 листопада. Тоді за одну добу на Covid-19 захворіли 565 медиків.

В цілому, від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.