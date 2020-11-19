  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу Covid-19 виявили у рекордної кількості дітей і медиків

    • Розсилка
    <span>Загалом за добу на коронавірус захворіло&nbsp;539 дітей</span> - За добу Covid-19 виявили у рекордної кількості дітей і медиків
    Загалом за добу на коронавірус захворіло 539 дітей

    Від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників

    В Україні за добу, що минула, на Covid-19 захворіли ще 539 дітей, а також 673 медичних працівників

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Зазначимо, що минулий антирекорд із кількості захворілих дітей було зафіксовано днем раніше, за добу 17 листопада. Тоді за добу захворіло 535 дітей.

    Попередній антирекорд за кількістю захворілих медичних працівників було зафіксовано ще днем раніше, 16 листопада. Тоді за одну добу на Covid-19 захворіли 565 медиків. 

    В цілому, від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників.

    За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

    За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.

      Читайте також: Чи справді в Україні ситуація із Covid-19 краща, ніж у Німеччині чи Франції?
    Теги: діти медицина лікар хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies