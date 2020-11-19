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    Понад 36 мільйонів людей у світі видужалих від коронавірусу

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    За минулу добу у світі одужало від коронавірусу 362 390 людей - Понад 36 мільйонів людей у світі видужалих від коронавірусу
    За минулу добу у світі одужало від коронавірусу 362 390 людей

    У світі за добу коронавірус виявили в 620 941 особи

    Станом на ранок четверга, 19 листопада, у світі зафіксовано 56 247 982 випадки зараження Covid-19. Одужали від хвороби загалом 36 146 977 осіб, із них за добу - 362 390 людей.

    Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

    Отже, за добу коронавірус виявили в 620 941 особи. Померли 11 250 пацієнтів. Загалом за час пандемії зафіксовано 1 349 380 летальних випадків.

    А так виглядає статистика поширення коронавірусу серед сусідів України і країн трудової міграції:

    • Польща - 772 823 випадки (19 883 за добу);
    • Естонія - 8 304 випадки (271 за добу);
    • Латвія - 11 356 випадків (442 за добу);
    • Литва - 38 810 випадків (1 934 за добу);
    • Болгарія - 110 536 випадків (3 938 за добу);
    • Угорщина - 156 949 випадків (4 290 за добу);
    • Білорусь - 118 008 випадків (1 309 за добу);
    • Румунія - 383 743 випадки (10 269 за добу);
    • Чехія - 475 284 випадки (5 515 за добу);
    • Туреччина - 425 628 випадків (4 215 за добу);
    • Німеччина - 867 484 випадки (23 727 за добу);
    • Італія - 1 272 352 випадки (34 280 за добу);
    • Росія - 1 975 629 випадків (20 717 за добу).

    Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:

    • США - 11 527 483 випадки (167 682 за добу);
    • Індія - 8 958 483 випадки (45 576 за добу);
    • Бразилія - 5 945 849 випадків (34 091 за добу)
    • Франція - 2 115 717 випадки (28 534 за добу).

    За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

      Читайте також: Чи справді в Україні ситуація із Covid-19 краща, ніж у Німеччині чи Франції?
    Теги: Туреччина Білорусь Росія Польща США Німеччина Чехія Франція Естонія Румунія Італія Латвія Угорщина Індія Бразилія Литва хвороби коронавірус
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