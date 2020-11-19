Понад 36 мільйонів людей у світі видужалих від коронавірусу

За минулу добу у світі одужало від коронавірусу 362 390 людей

У світі за добу коронавірус виявили в 620 941 особи

Станом на ранок четверга, 19 листопада, у світі зафіксовано 56 247 982 випадки зараження Covid-19. Одужали від хвороби загалом 36 146 977 осіб, із них за добу - 362 390 людей.

Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

Отже, за добу коронавірус виявили в 620 941 особи. Померли 11 250 пацієнтів. Загалом за час пандемії зафіксовано 1 349 380 летальних випадків.

А так виглядає статистика поширення коронавірусу серед сусідів України і країн трудової міграції:

Польща - 772 823 випадки (19 883 за добу);

Естонія - 8 304 випадки (271 за добу);

Латвія - 11 356 випадків (442 за добу);

Литва - 38 810 випадків (1 934 за добу);

Болгарія - 110 536 випадків (3 938 за добу);

Угорщина - 156 949 випадків (4 290 за добу);

Білорусь - 118 008 випадків (1 309 за добу);

Румунія - 383 743 випадки (10 269 за добу);

Чехія - 475 284 випадки (5 515 за добу);

Туреччина - 425 628 випадків (4 215 за добу);

Німеччина - 867 484 випадки (23 727 за добу);

Італія - 1 272 352 випадки (34 280 за добу);

Росія - 1 975 629 випадків (20 717 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:

США - 11 527 483 випадки (167 682 за добу);

Індія - 8 958 483 випадки (45 576 за добу);

Бразилія - 5 945 849 випадків (34 091 за добу)

Франція - 2 115 717 випадки (28 534 за добу).

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.