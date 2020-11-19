Понад 36 мільйонів людей у світі видужалих від коронавірусу
У світі за добу коронавірус виявили в 620 941 особи
Станом на ранок четверга, 19 листопада, у світі зафіксовано 56 247 982 випадки зараження Covid-19. Одужали від хвороби загалом 36 146 977 осіб, із них за добу - 362 390 людей.
Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.
Отже, за добу коронавірус виявили в 620 941 особи. Померли 11 250 пацієнтів. Загалом за час пандемії зафіксовано 1 349 380 летальних випадків.
А так виглядає статистика поширення коронавірусу серед сусідів України і країн трудової міграції:
- Польща - 772 823 випадки (19 883 за добу);
- Естонія - 8 304 випадки (271 за добу);
- Латвія - 11 356 випадків (442 за добу);
- Литва - 38 810 випадків (1 934 за добу);
- Болгарія - 110 536 випадків (3 938 за добу);
- Угорщина - 156 949 випадків (4 290 за добу);
- Білорусь - 118 008 випадків (1 309 за добу);
- Румунія - 383 743 випадки (10 269 за добу);
- Чехія - 475 284 випадки (5 515 за добу);
- Туреччина - 425 628 випадків (4 215 за добу);
- Німеччина - 867 484 випадки (23 727 за добу);
- Італія - 1 272 352 випадки (34 280 за добу);
- Росія - 1 975 629 випадків (20 717 за добу).
Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:
- США - 11 527 483 випадки (167 682 за добу);
- Індія - 8 958 483 випадки (45 576 за добу);
- Бразилія - 5 945 849 випадків (34 091 за добу)
- Франція - 2 115 717 випадки (28 534 за добу).
За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.