Понад 1300 нових хворих: у Києві черговий коронавірусний рекорд

У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України

За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 17 листопада було 1213 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 55203 випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 19556 осіб, померли 1013 осіб.

У Київській області зафіксовано 27347 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 786 осіб. За попередню добу збільшення складало 774 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10346 осіб, померли 586 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 583510 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 листопада зафіксовано 13357 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 17 листопада у Києві було підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1213 осіб.

У Київській області було зафіксовано 26561 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 774 особи.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 17 листопада – у 1213 людей.