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    Понад 1300 нових хворих: у Києві черговий коронавірусний рекорд

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    У громадському транспорті кияни не дотримуються соціальної дистанції - Понад 1300 нових хворих: у Києві черговий коронавірусний рекорд
    У громадському транспорті кияни не дотримуються соціальної дистанції
    Фото: Київ оперативний

    У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України

    За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 17 листопада було 1213 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 55203 випадки захворювання на Covid-19.

    Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях», – повідомив він.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 19556 осіб, померли 1013 осіб.

    У Київській області зафіксовано 27347 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 786 осіб. За попередню добу збільшення складало 774 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10346 осіб, померли 586 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 583510 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 листопада зафіксовано 13357 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 17 листопада у Києві було підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1213 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 26561 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 774 особи.

    Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 17 листопада – у 1213 людей.  

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов коронавірус
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