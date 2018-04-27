ЦРУ вперше очолила жінка

За 33 роки в розвідці Джина Хаспел працювала під прикриттям і за кордоном - в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії

Заступник глави Центрального розвідувального управління США Джина Хаспел стала виконуючою обов'язки директора відомства після того, як колишнього главу Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря. Хаспел - перша жінка, яка буде керувати спецслужбою. Вона вже заявила, що «з нетерпінням чекає спільної роботи» з командою з нацбезпеки



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Джина Хаспел

За 33 роки в розвідці Джина Хаспел працювала під прикриттям і за кордоном - в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії

Заступник глави Центрального розвідувального управління США Джина Хаспел стала виконуючою обов'язки директора відомства після того, як колишнього главу Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря.

Хаспел - перша жінка, яка буде керувати спецслужбою. Вона вже заявила, що «з нетерпінням чекає спільної роботи» з командою з нацбезпеки президента Дональда Трампа, цитує її прес-служба ЦРУ.

«Для мене велика честь очолити ЦРУ в цей критичний час. Під час перехідного періоду я попросила співробітників ЦРУ залишатися зосередженими на нашій життєво важливій місії і робити все можливе, щоб постачати розвідданими керівництво країни заради сильної і захищеної Америки», - додала Хаспел.

Її кандидатуру ще повинен затвердити Сенат. 61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки, в тому числі працюючи під прикриттям і за кордоном – в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії.

Заступник директора ЦРУ була призначена у лютому 2017 року. Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Трамп хоче призначити правою рукою держсекретаря США дипломата з українським корінням.



Джерело: УНІАН