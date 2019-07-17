ЦВК дозволила надрукувати бюлетені на полярній станції



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ЦВК дозволила полярникам виготовити бюлетені з виборів народних депутатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила спеціальній виборчій дільниці №801052, що знаходиться на українській полярній станції, роздрукувати бюлетені для позачергових виборів в Раду.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, під час засідання у вівторок, 16 липня, Комісія надала дозвіл спеціальній виборчій дільниці №801052 одномандатного виборчого округу №223 виготовити бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів.

Так, Центрвиборчком дозволив надрукувати 13 бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 13 бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі №223.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія передала Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну раду. На 102 закордонні виборчі дільниці передали 449 тис. 172 бюлетеня.