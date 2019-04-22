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    ЦВК: другий тур виборів президента пройшов успішно

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    ЦВК: другий тур виборів президента пройшов успішно

    Явка виборців склала понад 62%

    Другий тур виборів президента України в цілому пройшов успішно і спокійно.

    Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко на брифінгу.

    «Щодо самого дня голосування повинен із задоволенням повідомити, що в цілому день голосування пройшов успішно, і навіть за повідомленнями Національної поліції кількість звернень і скарг про якихось незвичайних або незрозумілих подій набагато менше, ніж під час голосування 31 березня», - заявив Радченко.

    Явка виборців станом на 20:00 склала 62,24% за результатами даних зі 175 виборчих округів.

    «Для порівняння - в першому турі президентських виборів в цілому по Україні явка склала 62,78%», - додав Радченко.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    Джерело: 112 Україна

    ЦВК Петро Порошенко ЗМІ вибори Володимир Зеленський президент
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