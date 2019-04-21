Із Коломойським планують розрахуватися «Приватбанком» - президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація з «Приватбанком» може спровокувати потужну кризу - заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

«Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням «Приватбанку». Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців», – сказав глава держави.

Він прогнозує, що ситуація з «Приватбанком» може спровокувати потужну кризу у відносинах України з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок падіння гривні.

«Ми цього точно не маємо допустити», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Також Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».