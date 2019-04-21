Зеленський подякував за перемогу родині і прибиральницям (фото)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кандидат у президенти пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки.

Зокрема, як передає кореспондент «Главкома», Зеленський подякував батькам, які «це пережили», дружині – «за силу і витримку». Крім того шоумен згадав у своїй промові дітей, всю родину та команду «95 кварталу».

«Окрема подяка пані Оксані і пані Любі, які прибирали у штабі», - зазначив кандидат.

«Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх, - додав шоумен. - Усі країни пострадянського союзу подивіться на нас і побачать - усе можливо».

Отже, Зеленський порадив усім пострадянським країнам брати приклад з України та «міняти владу».

Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Нагадаємо, о 20 годині організатори усіх екзит-полів, що проводилися під час другого туру президентських виборів, оприлюднили свої дані опитувань станом на 18.00. Згідно із ними переможцем виборів президента стає Володимир Зеленський.