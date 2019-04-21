Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах



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Президент заявив, що буде боротися за Україну

За словами Порошенка, його команда буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, православну церкву України, стабільність фінансово-банківської системи

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко під час брифінгу заявив, що не йде з української політики. Про це він сказав у своєму штабі журналістам після оприлюднення результатів екзит-полів, за даними яких у другому турі виборів перемогу одержав шоумен Володимир Зеленський.

Зокрема, Порошенко заявив, що залишається в політиці і буде боротися за Україну.

«Вже в наступному місяці я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців. Я піду з офісу, але я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну, тому що наша команда повинна захистити ті досягнення, які ми завоювали разом з нашою командою», - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, його команда буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, православну церкву України, стабільність фінансово-банківської системи.

Крім того, він заявив, що «якщо не будуть імплементовані підписані мінські угоди, в тому числі і Україна, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій».

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.