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    Пенсія з втрати годувальника. Уряд пояснив, яких документів можна не подавати

    Пенсія з втрати годувальника. Уряд пояснив, яких документів можна не подавати
    фото з відкритих джерел

    Через воєнні дії отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років

    Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що пенсію з втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба мінсоцполітики.

    За її словами, уряд ухвалив розроблене мінсоцполітики рішення, згідно з яким дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.

    «У найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього необхідно надати довідку із закладу освіти. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини. Тому ми напрацювали рішення, згідно якого дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія у разі втрати годувальника призначатиметься та її виплата продовжуватиметься після досягнення повноліття без такої довідки», – сказала. Лазебна.

    Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
    Крім цього, міністерка соціальної політики припустила: через воєнні дії отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пенсія з втрати годувальника. Уряд пояснив, яких документів можна не подавати