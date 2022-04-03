В Одесі пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про вогонь та чорний дим

Офіційних коментарів щодо цього інциденту наразі не було

Уранці в неділю, 3 квітня, в Одесі після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили очевидці у місцевих Telegram-каналах. Викладають також фото, на яких видно вогонь та клуби чорного диму.

Офіційних коментарів щодо цього інциденту наразі не було. Однак на повідомлення відреагував спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Недоброго ранку недоблогерам, що знімали ранкове відео, викладали у соцмережі з геолокацією. До вас вже виїхали побратими! Нехай ваші дупи палають і усі одеські мами посилають вам «гарячі вітання»!», – написав Братчук.

Нагадаємо, Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму.

Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

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