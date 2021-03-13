Олексій Данілов зізнався, що йому масово телефонують нардепи через «Харківські угоди»

Деякі з депутатів заявляють, що їх взагалі не було тоді в залі Верховної Ради, зазначив Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йому масово телефонують депутати щодо питання «Харківських угод».

Про це він сказав в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

«Після вчорашнього рішення РНБО у мене, звичайно, був червоний телефон. Тому що дуже багато депутатів, які перебували в той час в залі, особисто мене знають», – сказав він.

За його словами, деякі з депутатів заявляють, що їх взагалі не було тоді в залі.

«Тоді у мене питання: як це взагалі відбувалося, хто ж тоді голосував?», – сказав він.

Зазначимо, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати, як народні депутатів шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

«Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб», – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року «Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року», дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.