Данилюк стверджує, що жартома пропонував американцю Віндману очолити Міноборони



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Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк стверджує, що жартома пропонував провідному спеціалісту по Україні в Раді національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.

Про це повідомляє Daily Beast.

Данилюк підкреслив, що ніколи не мав повноважень робити подібні пропозиції.

Екс-секретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їх розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він повинен влаштуватися міністром оборони в Україні.

«Ми обидва посміхалися і сміялися. Це був явно жарт», - сказав Данилюк.

Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Віндман під час публічних слухань в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.