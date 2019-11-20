Данилюк стверджує, що жартома пропонував американцю Віндману очолити Міноборони
Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк стверджує, що жартома пропонував провідному спеціалісту по Україні в Раді національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.
Про це повідомляє Daily Beast.
Данилюк підкреслив, що ніколи не мав повноважень робити подібні пропозиції.
Екс-секретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їх розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він повинен влаштуватися міністром оборони в Україні.
«Ми обидва посміхалися і сміялися. Це був явно жарт», - сказав Данилюк.
Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Віндман під час публічних слухань в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.