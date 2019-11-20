  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данилюк стверджує, що жартома пропонував американцю Віндману очолити Міноборони

    • Розсилка
    Данилюк стверджує, що жартома пропонував американцю Віндману очолити Міноборони

    Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента

    Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк стверджує, що жартома пропонував провідному спеціалісту по Україні в Раді національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.

    Про це повідомляє Daily Beast. 

    Данилюк підкреслив, що ніколи не мав повноважень робити подібні пропозиції. 

    Екс-секретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їх розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він повинен влаштуватися міністром оборони в Україні.

    «Ми обидва посміхалися і сміялися. Це був явно жарт», - сказав Данилюк.

    Данилюк сказав, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, Віндман під час публічних слухань в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.

    США РНБО Міноборони Олександр Данилюк розслідування жарт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ