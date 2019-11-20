Імпічмент Трампа: У Конгресі США слухають Волкера



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Курт Волкер розкриє деталі роботи так званого тіньового каналу дипломатії Трампа

Палата представників США, що веде розслідування з імпічменту президента Трампа, розпочала нові відкриті слухання за участі колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера й ексдиректора російського напряму Ради нацбезпеки США Тіма Моррісона.

Законодавці проводять друге за день засідання — одразу після слухань з чиновниками Білого дому Олександром Віндманом і Дженніфер Вільямс.

Свідчення Волкера й Моррісона довелося перенести на годину через те, що перші слухання у вівторок затягнулися.

Як очікується, Курт Волкер розкриє деталі роботи так званого "тіньового каналу" дипломатії Трампа на українському напрямі, який координувався здебільшого з боку особистого адвоката президента Руді Джуліані. Крім того, колишній спецпредставник США може дати більше інформації про свої контакти з українською владою, а також про наміри Білого дому поновити оборонну допомогу Україні та організувати зустріч президентів у Вашингтоні.

Колишній радник глави Білого дому з питань Росії Тім Моррісон, який замінив ненадовго на цій посаді Фіону Гілл, володіє інформацією щодо прийняття рішень адміністрації Трампа про припинення оборонної допомоги Україні. На попередніх закритих слуханнях у Палаті представників він підтвердив, що в команді Трампа пов'язували поновлення військової допомоги з вимогами до України провести розслідування щодо Байденів. Однак при цьому Моррісон вказав, що він не побачив у стенограмі розмови Трампа з Зеленським від 25 липня нічого незаконного.

Минулого тижня в нижній палаті Конгресу США розпочалася фаза публічних слухань по справі імпічменту президента Дональда Трампа. За цей час перед законодавцями вже виступили представник Держдепартаменту США Джон Кент, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, експосол США в Києві Марі Йованович, представник Ради нацбезпеки підполковник Олександр Віндман та радниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс.