Данилюк пропонував співробітникові нацбезпеки США посаду міністра оборони України



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Олександр Віндман Фото EPA-EFE

Віндман заявив, що йому тричі надходила пропозиція очолити Міністерство оборони України

Співробітник Ради національної безпеки Олександр Віндман у ході відкритих слухань в Конгресі США заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Про це повідомляє CNN.

Один із членів Комітету з розвідки Палати представників запитав у Відмана, чи не пропонували йому стати міністром оборони України. На що співробітник нацбезпеки і оборони повідомив, що тричі отримував таку пропозицію від колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Данилюка.

Однак, Віндман переконує, що відхилив всі пропозиції.

«Кожен раз я відмахувався і повідомляв про це своєму керівництву, а також органам контррозвідки», - повідомив він.

Також Віндман назвав таку пропозицію «великою честю», проте заявив, що є американцем і відразу відмовився від цих пропозицій.

Він також додав, що на зустрічі, коли Данилюк озвучив цю пропозицію, були присутні двоє співробітників посольства США в Україні Девід Хомс і чиновник на прізвище Кигбин. Крім того, співробітник Ради національної безпеки США похвалив англійську мова Данилюка, назвавши її «бездоганною».

Нагадаємо, раніше видання Тhe New York Times повідомило докладну біографію підполковника Олександра Віндмана. Зокрема, стало відомо, що Віндман родом з України — його родина переїхала в Америку з Києва майже 40 років тому, коли майбутньому підполковнику і його брату-близнюку Євгену було всього три роки.

Останні кілька років Віндман працює в Раді національної безпеки США і відповідає, зокрема, за формування політики щодо України. У травні Віндман став одним із п’яти членів американської офіційної делегації на інавгурації президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.