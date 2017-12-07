Данилюк у середу проситиме Кабмін звільнити Насірова

Мінфін вже давно звернувся до Кабміну щодо звільнення Насірова, але відповідного рішення не було

Міністр фінансів України Олександр Данилюк має намір на засіданні уряду у середу, 17 січня, підняти питання про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Данилюк вважає неприпустимим те, що «людина, яка вже стала символом корупції та відкрито порушила закон про



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Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров і міністр фінансів Олександр Данилюк

Мінфін вже давно звернувся до Кабміну щодо звільнення Насірова, але відповідного рішення не було

Міністр фінансів України Олександр Данилюк має намір на засіданні уряду у середу, 17 січня, підняти питання про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Данилюк вважає неприпустимим те, що «людина, яка вже стала символом корупції та відкрито порушила закон про державну службу, маючи не тільки українське громадянство, формально залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення».

«Тим часом ДФС залишається без постійного керівника, який міг би взяти на себе повну відповідальність та провести повноцінну інституційну реформу служби», - зазначив міністр.

Він нагадав, що звільнити Насірова може тільки Кабмін.

Данилюк повідомив, що Мінфін вже давно звернувся до Кабміну щодо звільнення Насірова, але відповідного рішення не було.

«Тому цієї середи буду підіймати це питання на засіданні уряду. Ми, як уряд, що відповідає перед українським народом, маємо бути прикладом та строго дотримуватися законодавства. Сподіваюся на підтримку колег», - сказав міністр.

Нагадаємо, що Данилюк висловив занепокоєння рішенням Кабінету міністрів щодо скасування деяких актів, які стосувалися Державної фіскальної служби.

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