ДБР назвало можливу причину масштабних пожеж у Луганській області

Однією з можливих причин масштабних пожеж стали корупційні оборудки та розкрадання палива

Державне бюро розслідувань провело обшуки у посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у справі про масштабні пожежі у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба Бюро.

Зокрема, 17 листопада слідчі ДБР спільно з обласною прокуратурою провели санкціоновані обшуки у ГУ ДСНС у Луганській області та інших структурних підрозділах відомства у регіоні. Також було допитано службових осіб.

Слідчі ДБР у місті Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання пального службовцями відомства.

«Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а пальне розкрадали», – говориться у повідомленні.

В управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації.





Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Масштабні лісові пожежі охопили Луганську область наприкінці вересня. Вогонь знищив близько 20 тисяч гектарів лісу, пожежу вдалося загасити лише 8 жовтня. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули 11 людей, 20 осіб постраждали, було знищено понад 500 домівок.

Також масштабні лісові пожежі сталися у Луганській області в липні, жертвами надзвичайної ситуації стали п'ять людей.