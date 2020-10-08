Рятувальники загасили всі пожежі у Луганській області
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га
У Луганській області сьогодні станом на 9 ранку рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж, які спалахнули 30 вересня.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га.
На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.
Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.