  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники загасили всі пожежі у Луганській області

    • Розсилка
    Протягом тижня через пожежі на Луганщині загинуло 11 людей&nbsp; - Рятувальники загасили всі пожежі у Луганській області
    Протягом тижня через пожежі на Луганщині загинуло 11 людей 
    Фото: ДСНС

    За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га

    У Луганській області сьогодні станом на 9 ранку рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж, які спалахнули 30 вересня.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

    За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га.

    На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

    Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.

     

     Читайте також: 

     

     

    пожежа Луганщина стихійні лиха ДСНС надзвичайні ситуації рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies