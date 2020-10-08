Рятувальники загасили всі пожежі у Луганській області



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Протягом тижня через пожежі на Луганщині загинуло 11 людей Фото: ДСНС

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га

У Луганській області сьогодні станом на 9 ранку рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж, які спалахнули 30 вересня.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га.

На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.