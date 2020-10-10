ДСНС вивела свої підрозділи з зони пожеж на Луганщині



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На площі Сєвєродонецька вишукувалася колона з пожежних автомобілів Фото ДСНС України

Регіон покинули рятувальники з інших областей

ДСНС відвела власні підрозділи, які були залучені для ліквідації лісових пожеж на території Луганської області. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що регіон покинули рятувальники з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Харківської областей. У зв’язку з цим на площі Сєвєродонецька вишукувалася колона з пожежних автомобілів.

На місце прийшли мешканці міста, які підтримали вогнеборців, подарували рятувальникам квіти й сказали їм слова вдячності. Також подякувати пожежникам прийшло керівництво області та силових структур.

Нагадаємо, 30 вересня на території Луганської області почалися масштабні лісові пожежі.

Зазначимо, на Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу.

Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.

До слова, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало відомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

Як повідомлялося, 8 жовтня рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж на Луганщині.

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