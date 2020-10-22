Пожежі на Луганщині: керівництво ДСНС підозрюється у недбалості



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Масштабні пожежі на Луганщині спалахнули 30 вересня і тривали понад тиждень

Санкції статті за неналежне виконання службових обов'язків передбачає тюремне ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років, - ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює керівництво управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області у можливій недбалості під час гасіння пожеж у регіоні. Про це повідомляється на сайті ДБР у четвер, 22 жовтня.

Зазначається, що керівництво місцевої служби ДСНС підозрюється у можливому неналежному виконанні своїх службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків пожеж у вигляді загибелі людей, знищення споруд, будівель і лісових масивів у вересні-жовтні цього року.

«Слідство ведеться за статтею про неналежне виконання службовою особою обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до істотного збитку правам, свободам та інтересам громадян, держави, що призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст.367 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкції цієї статті передбачають тюремний термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.

Як повідомлялося 8 жовтня, рятувальники загасили всі пожежі у Луганській області.