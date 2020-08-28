СБУ затримала у Києві чиновника ДСНС за вимагання $70 тис. (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновника ДСНС було затримано у робочому кабінеті Фото: СБУ

Чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видачі експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту

Служба безпеки України затримала у Києві посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби с надзвичайних ситуацій, який спільно із двома посередниками отримали 70 тисяч доларів США за видачу дозвільної документації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видачі експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею у понад 5 тисяч квадратних метрів, без фактичного виїзду експерта. А також реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки. Зловмисник залучив до оборудки двох знайомих як посередників», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували передачу посередникам першої частини хабара у розмірі $10 тисяч та затримали із залученням бійців спецпідрозділу «А» поблизу ресторану в центрі Києва після отримання решти суми.

Чиновника ДСНС було затримано у робочому кабінеті, у нього виявлено $1,2 тисячі з першого «траншу».

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили речі, які мають доказове значення.

Наразі планується повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Територіальним управлінням ДБР у Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.