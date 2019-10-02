ДБР повідомило поліцейському про підозру в побитті 17-річного юнака у Полтаві



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За даними ДБР, співробітник поліції був у стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження

Державне бюро розслідувань повідомило сержантові поліції батальйону патрульної служби особливого призначення «Полтава» Головного управління Національної поліції в Полтавській області про підозру в побитті 17-річного юнака в Полтаві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

«За попередньою інформацією, 29 вересня на одній із вулиць міста Полтава сталася бійка за участю чотирьох чоловіків: двоє перехожих, серед яких неповнолітній, заступилися за жінку, до якої приставали поліцейський із сином», - сказано в ньому.

За даними ДБР, співробітник поліції був у стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Його не зупинив застережливий постріл у повітря, який здійснив житель сусіднього будинку, побачивши бійку і намагаючись заспокоїти поліцейського.

Як наслідок 17-річного хлопця з травмами доставили до лікарні та прооперували, видаливши селезінку.

Другий громадянин отримав тілесні ушкодження - перелом ноги.

Мешканець будинку, який намагався припинити бійку, отримав легкі тілесні ушкодження.

Зараз проводяться слідчі дії, зокрема допити свідків, готується клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії, під час яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншому учаснику конфлікту.