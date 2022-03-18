Окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви

Є постраждалі та вбиті, рахунок пішов на десятки людей

У Миколаєві, який оговтується після авіаудару вранці 18 березня, знову почалися вибухи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у каналі Telegram.

Місто зазнало ракетного удару. За його даними, місто обстріляли ракетами «Калібр».

Гончаренко не став наводити локацій міста, які постраждали від ударів. За його словами, є жертви, але точна їхня кількість невідома.

«Ракетна атака на Миколаїв. Прилетіли «Калібри«. Є постраждалі та вбиті, рахунок пішов на десятки людей. Адреси не даю, але інформація точна. Путін, ти за це будеш відповідати», – написав він.

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