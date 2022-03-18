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    Окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви

    Окупанти обстріляли ракетами Миколаїв - Окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви
    Окупанти обстріляли ракетами Миколаїв
    фото з відкритих джерел

    Є постраждалі та вбиті, рахунок пішов на десятки людей

    У Миколаєві, який оговтується після авіаудару вранці 18 березня, знову почалися вибухи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у каналі Telegram.

    Місто зазнало ракетного удару. За його даними, місто обстріляли ракетами «Калібр».

    Гончаренко не став наводити локацій міста, які постраждали від ударів. За його словами, є жертви, але точна їхня кількість невідома.

    «Ракетна атака на Миколаїв. Прилетіли «Калібри«. Є постраждалі та вбиті, рахунок пішов на десятки людей. Адреси не даю, але інформація точна. Путін, ти за це будеш відповідати», – написав він.

    Нагадаємо, на Миколаївщині над житловими будинками збили крилату ракету (відео).

    Також голова ОВА Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині.

    Як повідомлялося, ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко обстріл Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви