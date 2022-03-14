«Укрзалізниця» готова націоналізувати «золотий» вагон Медведчука

У вагоні можна перевозити дітей та післяопераційних хворих

«Укрзалізниця» висловила готовність націоналізувати приватний вагон-ресторан нардепа від «ОПЗЖ» та кума президента Росії Віктора Медведчука. У компанії хотіли б задіяти вагон для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Про це йдеться у повідомленні залізниці.

В компанії зауважили, що спершу вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.

Наразі усі салон-вагони «Укрзалізниці» задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тож ще один вагон не буде зайвим.

«Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи», – жартують в «Укрзалізниці».

Зауважимо, вагон-ресторан Медведчука розташований у його маєтку в Пущі-Водиці на справжньому залізничному пероні, повідомили журналісти «Слідство.Інфо». Вони з’ясували, що «золотий» вагон був подарунком Оксани Марченко на день народження чоловіку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що розташоване, або зареєстроване на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить Росії та її резидентам.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.