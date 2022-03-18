Суд заочно арештував Медведчука

Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях

Медведчука наразі немає в Україні, його оголосили в міжнародний розшук

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою Віктору Медведчуку, куму російського агресора Путіна. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Місце перебування фігуранта встановлюється.

«Звертаємося до українців які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука, просимо негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу

[email protected] та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10)», – зазначили в ДБР.

21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.

Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.