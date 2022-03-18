Джонсон пообіцяв Зеленському нову військову допомогу

Джонсон та Зеленський обговорили прогрес у мирних переговорах Росії та України

Британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському нову військову допомогу. А також продовжити санкційний тиск на Росію. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Нагадаємо, Зеленський провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зокрема, Джонсон висловив підтримку Україні.

«Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Великобританія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками на зустрічі НАТО наступного тижня, щоб посилити військову підтримку Україні», – йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили прогрес у мирних переговорах Росії та України. Джонсон пообіцяв продовжити тиск, щоб протистояти агресії президента РФ Володимира Путіна, в тому числі за допомогою санкцій, летальної допомоги і дипломатичних дій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.