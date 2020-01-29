Шокін подав заяву на Байдена в ДБР документ



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Віктор Шокін звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань

Ексгенпрокурор заявив, що погодився покинути свій пост внаслідок тиску Байдена

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вимагає притягнути до відповідальності ексвіце-президента США Джо Байдена.

Зазначимо, що Віктор Шокін звернувся з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань.

«Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України та за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України, негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки», – сказано в заяві.

Одночасно ексгенпрокурор заявив, що погодився покинути свій пост внаслідок тиску Байдена.

«Протягом останніх місяців 2015 року та перших 2016 Джозеф Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, маючи на меті проведення з керівниками держави переговорів про моє усунення з займаної посади та, як наслідок, згортання об’єктивного розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов’язаних з компанією Burisma Holding Limited (Кіпр), в тому числі сина зазначеного високопосадовця», – написав він.

Також Шокін підкреслив, що Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні гарантій на $1 млрд доларів.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, яка мала місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Нагадаємо, Шокін подав у відставку в середині лютого 2016 року на прохання президента Петра Порошенка. Однак голосування щодо відставки Шокіна у Верховній Раді пройшло лише через півтора місяця - 29 березня 2016 року. 3 квітня 2016 року президент своїм указом звільнив Шокіна.

На початку 2018 року колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що відставка Шокіна відбулася під його тиском.

Через рік команда Трампа почала використовувати це зізнання, щоб не допустити участі Байдена, одного найрейтинговіших кандидатів від Демократичної партії, у виборах президента США.

У грудні адвокат президента США Рудольф Джуліані стверджував, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна двічі отруїли, але він одужав.

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.