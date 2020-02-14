Збитків майже на 300 мільйонів: експосадовцю «Нафтогазу» повідомили про підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів «НАК «Нафтогаз України» у зловживанні владою, що завдало державі 284 мільйони гривень збитків (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що у 2013 році керівництво ПАТ «НАК «Нафтогаз України» уклало з товариством договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Знаючи, що товариство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а згодом погодив акти їх виконання.

Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг згідно з договором, що завдало державі 284 мільйони гривень збитків.

Наразі вирішується питання про зверення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Департамент стратегічних росзслідувань Нацполіції.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До слова, весною 2018 року наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення виплатити 41 співробітникові компанії премії на загальну суму $46,3 млн за перемогу над Газпромом в Стокгольмському арбітражі. $20,7 млн виплатили одразу. Другу частину премій в розмірі $25,6 млн мали виплатити після погашення Газпромом боргу перед Нафтогазом. 27 грудня 2019 року Газпром заплатив Нафтогазу $2,9 млрд (з урахуванням пені).

Раніше повідомлялося, що прем'єр Олексій ончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту.

Уряд звернувся до наглядової ради Нафтогазу з проханням «утриматися поки що від якихось дій, спрямованих на виплату цих величезних премій, для того, щоб провести з ними консультацію».

«У цьому місяці вони збираються на засідання наглядової ради. Я розраховую, що до цього у нас відбудеться зустріч, і я думаю, що ми спробуємо знайти якесь компромісне рішення», - сказав очільник уряду.

Читайте більше: