Нацполіція повернула до ДБР заяву Шокіна про втручання у його роботу Байдена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін заявив, що пережив отруєння ртуттю

Нацполіція відмовилася відкривати кримінальне провадження за заявою Віктора Шокіна, пославшись на те, що такі справи розслідує не поліція, а ДБР

Національна поліція повернула назад до Держбюро розслідувань заяву колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про факти втручання в його роботу колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Заява Шокіна надійшла до ДБР 7 лютого.

При цьому, Нацполіція відмовилася відкривати кримінальне провадження за його заявою, пославшись на те, що такі справи розслідує не поліція, а ДБР.

«Зазначена заява направлена до ДБР для розгляду і прийняття відповідних рішень, у зв'язку з чим слідчі ГСУ Нацполіції дані до ЄРДР не вносилися», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вимагає притягнути до відповідальності ексвіце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, розслідування щодо Хантера Байдена обговорювалося президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським від час телефонної розмови 25 липня поточного року. Скарга на можливий тиск на Україну з боку Трампа з метою почати політично мотивоване розслідування, яка мала місце під час цієї розмови, створила основу для справи щодо імпічменту американського лідера.

Нагадаємо, Шокін подав у відставку в середині лютого 2016 року на прохання президента Петра Порошенка. Однак голосування щодо відставки Шокіна у Верховній Раді пройшло лише через півтора місяця - 29 березня 2016 року. 3 квітня 2016 року президент своїм указом звільнив Шокіна.

На початку 2018 року колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що відставка Шокіна відбулася під його тиском.

Через рік команда Трампа почала використовувати це зізнання, щоб не допустити участі Байдена, одного найрейтинговіших кандидатів від Демократичної партії, у виборах президента США.

У грудні адвокат президента США Рудольф Джуліані стверджував, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна двічі отруїли, але він одужав.

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.