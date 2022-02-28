  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки – перелік аптек

    КМДА просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися - Де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки – перелік аптек
    КМДА просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися

    КМДА закликає мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати

    За інформацією КП «Фармація», станом на 12:00 28 лютого працює низка аптек, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

    «Закликаємо мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах (у тому числі життєво необхідних – гіпотензивні засоби, інсуліни тощо) якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати», – йдеться у повідомленні.

    КМДА також просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.

    Перелік відкритих аптек КП «Фармація»:

    • Аптека №125 пункт 1 Підвисоцького, 4-А
    • Аптека №27 Богдана Хмельницького,42 (інсуліни)
    • Аптека №55 Маршала Рокосовського,4
    • Аптека №1 Володимирська, 51/55
    • Аптека №124 Харківське шосе, 164 (інсуліни)
    • Аптека №17 пункт 1 Валерія Лобановського, 2
    • Аптека №38 Івана Лепсе, 75 (інсуліни)
    • Аптека №110 Гарматна, 16/85
    • Аптека №75 Перемоги, 104 (інсуліни)
    • Аптека №116 пункт 1 Рикова, 2 (інсуліни)
    • Аптека №59 Маяковського, 47 (інсуліни)
    • Аптека №119 Маяковського,15 (інсуліни)
    • Аптека №78 Перемоги, 148/1 (інсуліни)
    • Аптека №102 пункт1 Харківське шосе 121
    • Аптека №109 пункт1 Краківська 13
    • Аптека №104 Зодчих, 50
    • Аптека №107 Вербицького, 5 (інсуліни)
    • Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 (інсуліни)
    • Аптека №40 Зої Гайдай,5
    • Аптека №7 Січових Стрільців, 10 (інсуліни)
    • Аптека №57 Героїв Дніпра,18
    • Аптека №74 Тимошенка,14 (інсуліни)
    • Аптека № 44 Героїв Сталінграда,27 (інсуліни)
    • Аптека №126 Івана Кудрі, 35-А
    • Аптека № 35 Щербакова, 32/38
    • Аптека №87 Ревуцького, 16-А (інсуліни)
    • Аптека №123 Дяченка, 10 (інсуліни)
    • Аптека №84 Лятошинського, 24
    • Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 (інсуліни)
    • Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 (інсуліни)
    • Аптека №106 Березняківська, 8 (інсуліни)
    • Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 (інсуліни)
    • Аптека №105 Миколайчука Івана 3-А
    • Аптека №30 Алматинська, 103 /1 (інсуліни)
    • Аптека №55 п6 Дніпроводська, 13/1
    • Аптека №65 Вишгородська, 28/1
    • Аптека №51 Свободи, 22 (інсуліни)
    Теги: Київ медицина КМДА аптека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки – перелік аптек