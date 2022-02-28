Де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки – перелік аптек
КМДА закликає мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати
За інформацією КП «Фармація», станом на 12:00 28 лютого працює низка аптек, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.
«Закликаємо мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах (у тому числі життєво необхідних – гіпотензивні засоби, інсуліни тощо) якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати», – йдеться у повідомленні.
КМДА також просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.
Перелік відкритих аптек КП «Фармація»:
- Аптека №125 пункт 1 Підвисоцького, 4-А
- Аптека №27 Богдана Хмельницького,42 (інсуліни)
- Аптека №55 Маршала Рокосовського,4
- Аптека №1 Володимирська, 51/55
- Аптека №124 Харківське шосе, 164 (інсуліни)
- Аптека №17 пункт 1 Валерія Лобановського, 2
- Аптека №38 Івана Лепсе, 75 (інсуліни)
- Аптека №110 Гарматна, 16/85
- Аптека №75 Перемоги, 104 (інсуліни)
- Аптека №116 пункт 1 Рикова, 2 (інсуліни)
- Аптека №59 Маяковського, 47 (інсуліни)
- Аптека №119 Маяковського,15 (інсуліни)
- Аптека №78 Перемоги, 148/1 (інсуліни)
- Аптека №102 пункт1 Харківське шосе 121
- Аптека №109 пункт1 Краківська 13
- Аптека №104 Зодчих, 50
- Аптека №107 Вербицького, 5 (інсуліни)
- Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 (інсуліни)
- Аптека №40 Зої Гайдай,5
- Аптека №7 Січових Стрільців, 10 (інсуліни)
- Аптека №57 Героїв Дніпра,18
- Аптека №74 Тимошенка,14 (інсуліни)
- Аптека № 44 Героїв Сталінграда,27 (інсуліни)
- Аптека №126 Івана Кудрі, 35-А
- Аптека № 35 Щербакова, 32/38
- Аптека №87 Ревуцького, 16-А (інсуліни)
- Аптека №123 Дяченка, 10 (інсуліни)
- Аптека №84 Лятошинського, 24
- Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 (інсуліни)
- Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 (інсуліни)
- Аптека №106 Березняківська, 8 (інсуліни)
- Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 (інсуліни)
- Аптека №105 Миколайчука Івана 3-А
- Аптека №30 Алматинська, 103 /1 (інсуліни)
- Аптека №55 п6 Дніпроводська, 13/1
- Аптека №65 Вишгородська, 28/1
- Аптека №51 Свободи, 22 (інсуліни)