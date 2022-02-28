Де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки – перелік аптек

КМДА просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися

КМДА закликає мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати

За інформацією КП «Фармація», станом на 12:00 28 лютого працює низка аптек, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

«Закликаємо мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах (у тому числі життєво необхідних – гіпотензивні засоби, інсуліни тощо) якнайшвидше скористатися можливістю їх придбати», – йдеться у повідомленні.

КМДА також просить взяти до уваги, що перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.

Перелік відкритих аптек КП «Фармація»: