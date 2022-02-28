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    Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

    Люди, які рятуються від російського вторгнення в Україну, стоять у тимчасовому таборі в Перемишлі, Польща, 28 лютого 2022 року - Airbnb надасть безкоштовне житло для українців
    Люди, які рятуються від російського вторгнення в Україну, стоять у тимчасовому таборі в Перемишлі, Польща, 28 лютого 2022 року
    фото: Reuters/Yara Nardi

    Долучитись до програми можуть у першу чергу домовласники із Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії

    Платформа для пошуку житла AirBnB обіцяє забезпечити безкоштовним житлом до 100 000 біженців із України. Повідомив у себе в Twitter засновник компанії Брайан Ческі.

    Як повідомляє сайт Bloombergquint.com, чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні українців.

    Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власників житла та хостелів на платформі.

    Як відомо, ЄС погодився приймати українських біженців на три роки без запиту на притулок.

    За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість людей, які тікають з України, наразі досягла 368 тисяч. Вони прибувають у Польщу, Румунію, Угорщину, Молдову та Словаччину.

    Ще 25 лютого Польща розгорнула дев’ять пунктів прийому біженців біля кордону з Україною.

    Теги: ЄС українці житло Україна притулок біженці
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    Airbnb надасть безкоштовне житло для українців