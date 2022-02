Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

Платформа для пошуку житла AirBnB обіцяє забезпечити безкоштовним житлом до 100 000 біженців із України. Повідомив у себе в Twitter засновник компанії Брайан Ческі.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free