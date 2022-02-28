Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

Люди, які рятуються від російського вторгнення в Україну, стоять у тимчасовому таборі в Перемишлі, Польща, 28 лютого 2022 року

Люди, які рятуються від російського вторгнення в Україну, стоять у тимчасовому таборі в Перемишлі, Польща, 28 лютого 2022 року

Долучитись до програми можуть у першу чергу домовласники із Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії

Платформа для пошуку житла AirBnB обіцяє забезпечити безкоштовним житлом до 100 000 біженців із України. Повідомив у себе в Twitter засновник компанії Брайан Ческі.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free — Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Як повідомляє сайт Bloombergquint.com, чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні українців.

Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власників житла та хостелів на платформі.

Як відомо, ЄС погодився приймати українських біженців на три роки без запиту на притулок.

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість людей, які тікають з України, наразі досягла 368 тисяч. Вони прибувають у Польщу, Румунію, Угорщину, Молдову та Словаччину.

Ще 25 лютого Польща розгорнула дев’ять пунктів прийому біженців біля кордону з Україною.