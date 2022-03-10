Оперативні дані з фронту. Військові стримують просування ворога на Київ

Російські окупанти деморалізовані і знизили темпи наступу

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона Маріуполя. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на ранок 10 березня.

Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.