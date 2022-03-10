Генштаб: Сили оборони України зупинили ворога на всіх напрямках

Ворог успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції

Окупанти намагаються ввести в оману підрозділи Сил оборони України і розпочали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил Росії на всіх напрямках. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог ще намагається втримати зайняті позиції.

«На всіх напрямках противника зупинено Силами оборони України. Ворог успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються ввести в оману підрозділи Сил оборони України і розпочали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

«Для ідентифікації приналежності до збройних сил РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними», – закликає Генштаб ЗСУ.

«На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також попереджають, що не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп окупантів у Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

«На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населених пунктах Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ», – повідомляє Генштаб.

Також генштаб повідомляє, що російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.

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