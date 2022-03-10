Зеленський дозволив націоналізувати все російське майно в Україні

Рішення про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів приймається РНБО. Проект відповідного рішення до РНБО вноситься урядом

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Про це повідомляється на сайті парламенту.

«Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та українського народу», – ідеться у тексті закону.

Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів, приймається РНБО та вводиться в дію указом президента. Проект відповідного рішення до РНБО вноситься Кабінетом міністрів.

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