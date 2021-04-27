Де можна подивитися Великодні богослужіння 1 і 2 травня

Святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах

Святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах

Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Уже цими вихідними, 1 та 2 травня, суспільні телеканали «UA: Перший» та «UA: Крим» транслюватимуть Великодні богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору та Патріаршого собору Воскресіння Христового. Про це повідомляє пресслужба НСТУ.

У суботу, 1 травня, о 23:00 у прямому ефірі розпочнеться урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди світлого Христового Воскресіння. Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У неділю, 2 травня, о 7:30 телеканали «UA: Перший» та «UA: Крим» транслюватимуть Великодні богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-Католицької церкви.

Єпіфаній зазначив, що Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять Україною.

Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Раніше Епіфаній розповів, коли і як освячуватимуть паски на Великдень. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділію. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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